ДАУР ПАЧКОРИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ МУП «ВОДОКАНАЛ»
Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал приказ об освобождении от занимаемой должности директора МУП «Водоканал» Александра Харазия по собственному желанию.
Другим приказом Даур Пачкория назначен директором МУП «Водоканал». Ранее он занимал должность директора МУП «Ремонтно-строительное управление Администрации г. Сухум».
Временно исполнять обязанности директора МУП «Ремонтно-строительное управление Администрации г. Сухум» будет Эдуард Джопуа.
Об этом сообщает сайт столицы.
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