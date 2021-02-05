НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ И НА ПРОСПЕКТЕ АИААИРА НАЧНУТ ПЛАНОВУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ

С понедельника, 8 февраля, на двух улицах столицы – Абазинской и на проспекте Аиааира – планируется приступить к обрезке деревьев. МУП «Благоустройство» согласовало свои действия с Госкомитетом по экологии и получило экологическое заключение экспертов ведомства. Кроме того, все работы будут вестись в присутствии специалиста Госкомитета по экологии.

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. Мэр Сухума Беслан Эшба провел рабочее совещание с руководителями МУП «Благоустройство» Саидом Кур-ипа и Департамента ЖКХ Администрации столицы Русланом Авидзба по поводу предстоящей обрезки деревьев в столице. В нем принял участие и председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

«Вся работа МУП «Благоустройство» по обрезке деревьев ведется по согласованию с Государственным комитетом по экологии. Только после получения разрешения мы приступаем к работе. Это касается всех видов работ по озеленению. Сейчас согласовали две улицы – Абазинскую и проспект Аиааира. Будет проводиться и глубокая обрезка, и неглубокая. Обговорено, что все работы будут вестись в присутствии специалистов Госкомитета. Так как период обрезки с ноября по март, в феврале начинаем очередную обрезку», – пояснил Саид Кур-ипа.

Беслан Эшба подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед МУП и коммунальными службами при обрезке зеленых насаждений – сохранение эстетического вида деревьев.

«Там, где можно по максимуму оставить зеленую часть, надо оставить. А не так, как некоторые специалисты считают, давайте сейчас сделаем больше с запасом, чтобы к этому не возвращаться долгое время. Чтобы не такой подход был, а с эстетической и экологической точки зрения было взвешенное решение. Если придется работать чаще, ничего страшного, у нас хватит сил и возможностей», – сказал Эшба.

Что касается полной вырубки деревьев, то мэр отметил, что без экологического заключения ни одно дерево в столице не срезается на корню.

«Без заключения не трогаем даже ветхое дерево, которое давно надо было срезать. Обязательно наличие акта и документов. Масса заявлений поступает, просят убрать дерево, говорят, мешает, упадет на дом или гараж. Мы передаем заявления в «Благоустройство», которое связывается с Госкомитетом по экологии. Когда наступает момент производства работ, обязательно присутствие соседей, чтобы все понимали и видели, что происходит. А не так, что машина приехала, срезала, а потом объяснять, что мы действовали по заявлению. Чтобы не дать жителям нашего города домысливать какие-то вещи, которых нет в природе», – заметил Беслан Эшба.

Савелий Читанава отметил важность проводимого совещания, так как в преддверии начала очередной обрезки деревьев в столице есть возможность проинформировать горожан о том, что вся предстоящая работа согласована с экологами.

«Очень хорошо, что проводите такое совещания, чтобы потом не было никаких кривотолков после проведенных мероприятий по озеленению, реконструкции и другим работам. Относительно недовольства некоторых граждан по поводу проводимых и проведенных работ, то они не всегда соответствуют действительности. Хотя, к сожалению, были случаи, когда без нашего разрешения вырубались деревья, и возмущения жителей нашего города были справедливыми. По технологии ведения хозяйств в городской черте, с растениями достаточно сложно. Обрезки бывают разного рода. Например, в прошлом году проводилась омолаживающая обрезка олеандра, на что возмутилось население города. Кроме того, было возмущено и научное сообщество, именитые ученые давали различного рода комментарии. Спустя год можно увидеть, как выглядят эти олеандры. Вмешиваться в работу МУП «Благоустройство», где работают специалисты, которые проводят все мероприятия согласованно с экологическими службами, не считаю оправданным. Ибо это эстетический облик нашего города. МУП «Благоустройство» по любым вопросам, возникающим в городе по обрезке или порубке, привлекает наших специалистов, которые дают экологическое заключение и по нему потом реализовывается тот или иной проект», – отметил Читанава.

Председатель Госкомитета по экологии озвучил и проблему сохранения декоративных растений в Сухуме в связи с появлением в последние годы новых видов насекомых-вредителей.

По словам Савелия Читанава, 70% декоративных растений республики произрастает именно в столице. Он сообщил о необходимости создания специализированной структуры по защите декоративных растений при Кабинете министров.

«Лет 6-7 назад не было надобности в ней, но ввиду того, что появление насекомых-вредителей приобрело катастрофический масштаб, структуру обязательно надо создавать в республиканском масштабе, которая координировала бы и проводила мониторинг. Без этого можем потерять много ценных декоративных растений, из-за чего изменится облик нашего города», – сказал Читанава. Беслан

Эшба обещал поддержку Администрации города при обращении Госкомитета по экологии по этому вопросу в соответствующие инстанции.



Об этом сообщает сайт столицы.