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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МЭРОВ СУХУМА И СОЧИ

Новости Пятница, 05 февраля 2021 21:50
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ВСТРЕЧА МЭРОВ СУХУМА И СОЧИ

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. Администрации Сочи состоялась Администрации Сухума Беслана Эшба и мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ряде областей. «Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия установлен стратегический союз. Уверен, что укрепление партнерских отношений между нашими городами принесет пользу как сочинцам, так и жителям Абхазии», – сказал Беслан Эшба.

Участники встречи подчеркнули, что повестка конкуренции между двумя городами давно устарела, и в современных условиях их связывает не только великолепная природа, мягкий субтропический климат, зрелищные объекты показа и бальнеологические возможности.

Большинство туристов, приезжающих на отдых в Сочи, дополняют свои впечатления курортно-туристическими достопримечательностями и гостеприимством Республики Абхазия, и наоборот.

«Уверен, что сегодняшняя встреча послужит хорошим стартом для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества, которое самым благоприятным образом отразится на укреплении взаимовыгодных связей между нашими городами в области туризма, спорта, культуры и молодежной политики. Особенно это актуально в Год молодежи, который объявлен в Сочи», – подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский.

Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в части продвижения продукции абхазских производителей на территории Сочи и сочинских производителей в Сухуме, совместного участия в форумах и выставках, сельскохозяйственных ярмарках, договорились об участии абхазской молодежи в культурных и спортивных мероприятиях Года молодежи в Сочи.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 05 февраля 2021 21:52

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