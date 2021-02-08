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Абхазия Информ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Новости Понедельник, 08 февраля 2021 13:09
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ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Сухум. 8 февраля 2021. Абхазия-Информ. В отношении гражданина Хаджи-оглы Г. З. 1982 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 106, ч. 1 ст. 207 и ч. 1 ст. 217 УК РА. Последнему вменяется совершенное из хулиганских побуждений умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, непосредственно хулиганство – т о есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Как установлено в ходе оперативных мероприятий, примерно в 17.30 часов вечера 2 февраля текущего года по ул. Картозия у школы № 5 гражданин Хаджи-оглы в результате возникшего конфликта произвел выстрелы в сторону неустановленного лица, в результате чего был ранен очевидец происшествия - житель г. Сухум 2006 г.р.. Последний доставлен в медучреждение с огнестрельным ранением поясничной области и правого предплечья. 

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями Хаджи-Оглы Г.З. задержан сотрудниками ОУР ОМ-1 УВД по г. Сухум. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 08 февраля 2021 13:12

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