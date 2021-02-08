В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА МАПП АДЛЕР ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На таможенный пост обратился гражданин Российской Федерации и Республики Абхазия по вопросу вывоза транспортного средства Chrysler Voyager с просроченным сроком временного ввоза. Сотрудник таможенного органа сообщил, что за завершение таможенной процедуры необходимо заплатить ему 20 тысяч рублей.

Не желая участвовать в совершении преступления, гражданин сообщил о факте вымогательства в отдел по противодействию коррупции Краснодарской таможни. После передачи указанной суммы, сотрудник был задержан.

В настоящее время в отношении должностного лица таможенного поста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.