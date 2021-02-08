АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРОСИТ НЕ ВЫПУСКАТЬ В ГОРОДЕ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Сухум. 8 февраля 2021. Абхазия-Информ. Администрация Гудаутского района доводит до сведения до жителей города, что в течении недели работниками Управления жилищно-коммунального хозяйства за пределы города будет вывозиться крупный рогатый скот.

Администрации убедительно просит граждан, во избежание каких-либо эксцессов, не отпускать свой скот свободно разгуливать по райцентру.

Об этом сообщается на странице Гудаута_ТВ в социальной сети facebook.