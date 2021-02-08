УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АВТОР ФОТОГРАФИЙ ПЕРВОГО ФОТОАЛЬБОМА «АБХАЗИЯ»

Николай Николаевич Рахманов был автором фотографий первого фотоальбома «Абхазия», изданного в 1979 г. в издательстве «Планета» под общей редакцией Шоты Шакая.

Сухум. 8 февраля 2021. Абхазия-Информ. Не стало признанного классика советской и российской фотографии, замечательного человека Николая Рахманова.

В семье Шоты Мамовича хранится фотография Николая Рахманова («Тысячелетний дуб в Лыхнах») с его подписью, подаренная им Ш.М. Шакая в 1978 г.

Николаю Николаевичу Рахманову было 88 лет.

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