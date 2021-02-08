ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 11818 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 98 человек, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 8 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 18 из них.

В Гудаутской больнице 8 января скончалась пациентка 1952 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Ткуарчалской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 32, в российском военном госпитале в Сухуме – 24 пациента.

В Сухумской инфекционной больнице 6 и 7 февраля скончались две женщины, 1951 и 1941 годов рождения. У обеих была выявлена новая коронавирусная инфекция.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11818 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10756 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.