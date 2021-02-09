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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ОБНОВИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА

Новости Вторник, 09 февраля 2021 12:03
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Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Пицунде после капитального ремонта открылось отделение Сберегательного банка Абхазии, сообщает Абхазское ТВ.

Кроме выдачи пенсий, здесь также можно воспользоваться услугами по пополнению банковских карт, переводом денежных средств в любую точку мира, произвести таможенные, налоговые, коммунальные платежи. Ремонт отделения Сбербанка в Пицунде начался 3 января. Работы планировалось завершить в течение двух недель, но из-за нестабильной подачи электроэнергии и погодных условий открытие пришлось отложить. По словам председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия, планируется поэтапно привести в надлежащий вид все отделения Сбербанка по республике. «Пицунда - это одно из ключевых мест в Абхазии, где бывает огромное число туристов. Честно говоря, было даже стыдно, что оно было в таком состоянии, где обслуживались клиенты Сбербанка. Я надеюсь, что помещение, которое отремонтировано за достаточно короткие сроки, понравится жителям Пицунды, пенсионерам, которые являются основными клиентами Сбербанка», - сказал АТ председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.

Он обратил внимание на установку в операционном зале разделительных стекол, которые весьма актуальны в условиях пандемии.

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