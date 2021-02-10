БЕСЛАН ЭШБА ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЭТАПНОЕ НАЧАЛО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ

«Да, будет тяжело. Мы даем себе в этом отчет. В городе многочисленные школы и нет возможности всех разом в первую смену отправить учиться и при этом выдержать рекомендованное количество по 20 человек в классе. Поэтому приходится вводить и график посещения школ, и две смены. Но ради того, чтобы наш образовательный процесс начался, будем прикладывать все усилия. Пока настрой такой – боевой и обнадеживающий. Посмотрим, как будет в деле. Очень правильно поэтапное начало образовательного процесса. Это будет самым главным и правильным решением, потому что нынешний режим отличается от того, какой он был раньше, когда снимали ограничения. Здесь больше внимания, действия и взаимодействия и служб, и контроля, и учета. Потому что главная цель – не допустить резкий рост», - отметил мэр Сухума. Беслан Эшба подчеркнул, что будет проводится мониторинг за эпидемиологической ситуацией и т.д.

При этом глава Администрации выразил опасение, что у Санитарно-эпидемиологической службы Сухума может не хватить человеческих ресурсов для проведения дезинфекции.

«У нас же не только школы и детские сады, есть и общественный транспорт, и рынки, продуктовый и вещевой. Поэтому я обратился к министру МЧС поддержать людьми там, где надо будет проводить санитарную обработку. Администрация Сухума так же, как и все участники координационного штаба, отслеживает и мониторит ситуацию по столице. Предложения, выработанные Координационным штабом, считаем приемлемыми и возможными для реализации в городе», - заметил Эшба.