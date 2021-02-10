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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА РФ

Новости Среда, 10 февраля 2021 11:33
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ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА РФ

СУХУМ. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. С Днём дипломатического работника России поздравил Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова глава МИД Абхазии Даур Кове.

«Внешнеполитическая деятельность России вносит неоценимый вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. Российских дипломатов во все времена отличали и отличают высокий профессионализм, интеллектуальный потенциал, Республике Абхазия высоко ценят блестящее отстаивание национальных интересов. В помощь России, направленную в том числе на укрепление позиций Абхазии на мировой арене. Уверен, существующий сегодня высокий уровень взаимодействия и доверия между нашими странами, будет содействовать практической реализации намеченных планов», - отмечается в поздравлении министра иностранных дел РА Даура Кове.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 сентября 2008 г.

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