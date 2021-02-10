АБХАЗИЯ ОБРАТИЛАСЬ К РОССИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ГОТОВНОСТИ УЧАСТВОВАТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖД СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРМЕНИЕЙ.
СУХУМ, 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа. Об этом сообщает РИА Новости.
"Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место быть в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем. Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал Логуа Sputnik Абхазия.
По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.
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