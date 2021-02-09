В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 9 февраля 2021г. Абхазия-Информ . В Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялось расширенное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Республике Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РА.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, представители российских банков-участников программы, директор ГУ министерства экономики «Государственное инвестиционное агентство» Илона Лакербая и абхазские заемщики.

Основные вопросы повестки - проблемы завершения начатых проектов, связанные с обслуживанием кредитов и накопившейся за три года неурегулированной задолженностью и возможность дальнейшей реализации аналогичных инвестиционных проектов в Республике Абхазия.

В ходе совещания определены пути выхода из кризисной ситуации. Рассмотрены предложения абхазской стороны по реструктуризации сформировавшейся задолженности и оптимизации процентной ставки. В срок до 1 марта 2021 года заемщикам необходимо предоставить актуализированные финансовые модели, контракты с контрагентами и прогнозируемые финансовые результаты для обеспечения погашения сформировавшейся задолженности.