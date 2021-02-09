ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА У 51 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 9 февраля 2021г. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 411 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 51 из них.Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Ткуарчалской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 31, в российском военном госпитале в Сухуме – 26 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11869 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10867 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.