ПЯТИЛЕТНИЙ ДАМЕЙ КУЧУБЕРИЯ С ДИАГНОЗОМ «НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ» ВНОВЬ НУЖДАЕТСЯ В СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Представить невозможно состояние матери, которая не смогла обнять только что появившегося на свет сына. Диагноз «несовершенный остеогенез», (редкое заболевание, связанное с повышенной ломкостью костей) прозвучал для родителей Дамея как приговор. Ведь кости скелета детей с таким диагнозом настолько хрупкие, что перелом может произойти даже под тяжестью одеяла. Детей с такой патологией нередко называют «стеклянными» или «хрустальными», но, к счастью, хрупкость костей не сказывается на продолжительности жизни больных. Часто их отличает жизнелюбие, целеустремленность, острота ума, сильный характер. Такой и маленький Дамей - общительный, любознательный, терпеливый. В столь юном возрасте он мыслит совсем как взрослый. Мальчик уже понимает всю сложность своей болезни, понимает, что любое неверное движение может привести к перелому костей. Во избежание переломов, Дамею постоянно приходится сидеть, без помощи взрослых он не передвигается. Дамей верит в то, что в один день его мечта сбудется и он сможет самостоятельно сделать первые шаги без опоры. Благодаря раннее оказанной помощи мальчик уже прошел 10 курсов лечения памидронатом в «Европейском медицинском центре» (г. Москва). Дамей уже может стоять у опоры, переступать вдоль неё и ходить с ходунками.

Как сообщает сотрудник Центра врожденной патологии, педиатр Алена Гаврина, «очень важно для сохранения результата и достижения новых продолжить регулярное лечение памидронатом в сочетании с физической реабилитацией». Стоимость годового курса лечения Дамея в медицинском центре – 486 000 рублей! Мальчика уже ждут в клинике для оказания необходимой медицинской помощи. Дорогие благотворители, медлить нельзя, пока Дамей маленький, у него есть большой шанс стать здоровым! Но сумма, которую выставила клиника, большая, и семье Дамея очень тяжело, они уже не в состоянии самостоятельно заниматься лечением мальчика.

Мы обращаемся к каждому с просьбой не оставаться равнодушным и оказать посильную помощь в сборе средств на годовой курс лечения Дамея. Вы можете помочь следующими способами: если Вы в Абхазии: - услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность": абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова; - послать СМС со словом ДОБРО на номер 5050; - осуществить банковский перевод в "Гарант-Банк" или любой другой банк РА. Способы помощи, если Вы в России / за рубежом: перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро 5469380061190608 (руб.); 4276380122658698 ($); 5469380022880974 (Eвро). Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146 Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" Алиной Анатольевной. Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation. О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03. Мы надеемся на скорейшее выздоровление Дамея и постараемся оказать всю зависящую от нас помощь.

Мархолия Асида.