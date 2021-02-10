В ПОСОЛЬСТВЕ РФ В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВИШЕРНЕВЫХ, ПОГИБШИХ В 2013 ГОДУ ОТ РУК ТЕРРОРИСТА
Сухум. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. В честь Дня дипломатического работника Российской Федерации в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь супругов Дмитрия и Ольги Вишернёвых. Об этом говорится на странице Посольства РФ в соцсети Фейсбук.
Посол Алексей Двинянин в приветственном слове кратко напомнил историю возникновения праздника. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, выразив благодарность за усилия по продвижению международного признания республики, отметил важный вклад российских дипломатов в укрепление союзнических отношений между двумя странами.
Глава МИД также подчеркнул, что в Абхазии помнят и чтят супругов Вишернёвых, трагически погибших при исполнении служебного долга 9 сентября 2013 года.
8 февраля 2018 года на здании посольства России в Абхазии была установлена мемориальная доска в честь первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.
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