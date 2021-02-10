 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПОСОЛЬСТВЕ РФ В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВИШЕРНЕВЫХ, ПОГИБШИХ В 2013 ГОДУ ОТ РУК ТЕРРОРИСТА

Новости Среда, 10 февраля 2021 19:04
Оцените материал
(0 голосов)
В ПОСОЛЬСТВЕ РФ В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВИШЕРНЕВЫХ, ПОГИБШИХ В 2013 ГОДУ ОТ РУК ТЕРРОРИСТА

Сухум. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. В честь Дня дипломатического работника Российской Федерации в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь супругов Дмитрия и Ольги Вишернёвых. Об этом говорится на странице Посольства РФ в соцсети Фейсбук.

Посол Алексей Двинянин в приветственном слове кратко напомнил историю возникновения праздника. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, выразив благодарность за усилия по продвижению международного признания республики, отметил важный вклад российских дипломатов в укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Глава МИД также подчеркнул, что в Абхазии помнят и чтят супругов Вишернёвых, трагически погибших при исполнении служебного долга 9 сентября 2013 года.

8 февраля 2018 года на здании посольства России в Абхазии была установлена мемориальная доска в честь первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЯТИЛЕТНИЙ ДАМЕЙ КУЧУБЕРИЯ С ДИАГНОЗОМ «НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ» ВНОВЬ НУЖДАЕТСЯ В СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТПП РА: ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ЯГОДЫ КАВКАЗА» И ФИРМОЙ «АБХАЗСКИЕ САДЫ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.