ТПП РА: ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ЯГОДЫ КАВКАЗА» И ФИРМОЙ «АБХАЗСКИЕ САДЫ»

Сухум. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. При посредничестве Торгово-промышленной палаты Абхазии и Пятигорской ТПП стартовал международный проект по переработке фруктов, направленный на увеличение мощностей абхазских перерабатывающих предприятий. В проекте задействованы три стороны – абхазская, российская и молдавская. Об этом сообщает сайт TPPRA.org

Подписан Договор о сотрудничестве между российской компанией «Ягоды Кавказа» и фирмой «Абхазские сады».

Проект предусматривает переработку и поставку сырья для производства ягодно-фруктового чая с добавлением мёда. Для этого, участники от абхазской стороны, планируют создание внутри республики пунктов приема фруктов, ягод и мёда от населения.

По мнению абхазской Торгово-промышленной палаты, проект позволит местному населению реализовать свою продукцию внутри республики, избежать порчи урожая, а также его утилизации. Позже будет определено территориальное нахождение таких пунктов.

В свою очередь директор компании "Абхазские сады" Даур Арнаут отметил, что партнерство состоялось благодаря ТПП Абхазии и уже в ближайшее время планируется первая пробная отгрузка товаров в РФ. Данный проект положительно скажется на экономике предприятия, а также позволит очередной раз абхазской продукции выйти на российский рынок.

Стоит отметить важность разработки рецептуры группой абхазских технологов, которые будут сопровождать действие данного договора весь период его реализации.

Ягодно-фруктовый чай будет выпускать компания «Ягоды Кавказа» на территории Ставропольского края. Реализация готовой продукции будет осуществляться в России, с последующим экспортом в страны Европы.

Напомним, что в сентябре 2020 года состоялся визит делегации из Ставропольского края РФ. В рамках разработанной Торгово-промышленной палатой РА рабочей программы пребывания, гости встретились с абхазскими предпринимателями, посетили перерабатывающие и фасовочные предприятия.

В декабре делегация приехала в Абхазию второй раз вместе с предпринимателем Юрием Никовым.

Ранее, в рамках VI Международного форума «Южные Ворота России 2020», проходившем во Владикавказе, президент ТПП РА Тамила Мерцхулава на встрече с Юрием Никовым предложила ему посетить Абхазию, познакомиться с сельхоз предпринимателями и по возможности реализовать какой-нибудь совместный проект.