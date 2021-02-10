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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СГБ РА

Новости Среда, 10 февраля 2021 19:51
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РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СГБ РА

 

Сухум. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роберта Киут Председателем Службы государственной безопасности РА.

Роберт Киут с 18 мая 2020 года занимал воинскую должность заместителя Председателя СГБ РА и временно исполнял обязанности председателя СГБ РА.

Киут Роберт Витальевич родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчирского района Абхазской АССР.

В 1997 году окончил среднюю школу N7 г. Сухум и поступил в АГУ на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году.

С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде СГБ РА.

С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА.

В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава в СГБ РА.

С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.

В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом».

Воинское звание полковник присвоено указом Президента РА 03.10.2018 г. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, медалями ФСБ России «За отличие в контрразведке» и «За боевое содружество». Неоднократно был поощрен руководством СГБ РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 10 февраля 2021 19:57

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