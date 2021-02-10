НА 10 ФЕВРАЛЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ 297 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 64. В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ 3 ПАЦИЕНТА.
Сухум. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 297 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 64 из них. Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 человека, у 69 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице скончались 3 пациента. Мужчина 1936 г.р. умер 6 февраля.
Женщина 1953 г.р. умерла 9 февраля, женщина 1939 г.р. умерла 8 февраля. Основной диагноз у всех троих пациентов новая коронавирусной инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Ткуарчалской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 31, в российском военном госпитале в Сухуме – 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 933 человека. 187 летальных случаев. Выздоровели 10943 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ НАГРАДИЛ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА АБХАЗИИ И РОССИИ АЛЕКСАНДРА ТУМАСЯН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ
- СТАНИСЛАВ АМИЧБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
- УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ГУРАМ ИНАПШБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РА
- РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СГБ РА
- ТПП РА: ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ЯГОДЫ КАВКАЗА» И ФИРМОЙ «АБХАЗСКИЕ САДЫ»