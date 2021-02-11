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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Новости Четверг, 11 февраля 2021 09:57
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Сухум. 11 февраля 2021 года. Абхазия Инофрм. И.О главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш провёл рабочую встречу с и.о. начальника ИМНС РА по Гагрскому району Эдгаром Бения, на которой был обсужден ряд вопросов связанных с исполнением плановых показателей по налоговым сборам и о проводимых мероприятиях по взысканию налоговых платежей. (источник gagra.biz)

Эдгар Бения сообщил, что плановые показатели по налоговым платежам за 4-й квартал 2020 года были перевыполнены – при плане 170 млн. 298 тыс. руб. было исполнено 174 млн.098 тыс.руб., что на 26 млн.387 тыс. руб. больше чем за аналогичный период 2019 года (план: 133 млн. 902 тыс. руб. факт: 147 млн. 711 тыс. руб.).

Также, по словам Бения, по Гагрскому району отмечается положительная динамика и в первом квартале 2021 года – плановые показатели за январь месяц 2021 года были перевыполнены на 14 млн. 225 тыс. руб. При плане: 21 млн. 121 тыс. руб факт: 35 млн. 115 тыс. руб., что на 8 млн. 037 тыс. руб. больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (план: 21 млн. 121 тыс. руб. я-Ин

На 10 февраля при плане 17 млн. 540 тыс. руб. фактические поступления составляют 12 млн. 318 тыс. руб.

Юрий Хагуш отметил эффективность деятельности ИМНС РА по Гагрскому району и заверил о полном взаимодействии в дальнейшей работе.

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