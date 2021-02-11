 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Новости Четверг, 11 февраля 2021 11:41
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СУХУМА УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении структуры администрации города Сухум».. Об этом сообщает сайт Сухумсити.ru

Структура администрации города Сухум:

Глава администрации города Сухум Заместитель главы администрации города Сухум

Заместитель главы администрации города Сухум

Заместитель главы администрации города Сухум

Управляющий делами администрации города Сухум

Помощник главы администрации города Сухум

Советник главы администрации города Сухум  

Департаменты: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум;

Департамент по делам молодёжи и спорта администрации города Сухум;

Департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации города Сухум;

Департамент экономического развития администрации города Сухум.

Отделы: Правовой отдел администрации города Сухум; Бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Сухум; Отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум; Отдел землеустройства администрации города Сухум; Отдел опеки и попечительства администрации города Сухум; Отдел по организации мероприятий и рекламе администрации города Сухум; Общий отдел (канцелярия) администрации города Сухум; Отдел кадров администрации города Сухум; Отдел международных связей администрации города Сухум; Отдел информационного обеспечения администрации города Сухум; Отдел муниципального имущества и приватизации администрации города Сухум; Отдел организационно-хозяйственного обеспечения администрации города Сухум.

Муниципальные учреждения администрации города Сухум: Управление образования; Управление финансов; Контрольно-ревизионное управление; Управление культуры; Управление социального обеспечения; «Бюро технической инвентаризации»; Управление здравоохранения; Управление ветеринарии г. Сухум и Сухумского района; Санитарно-эпидемиологическая станция; «Горстройпроект»; «Горсервис»; Спортивно-оздоровительный комплекс «Акуа»;

Домоуправление № 1; Домоуправление № 2; Домоуправление № 3; Домоуправление № 4; Домоуправление № 5.

 

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.