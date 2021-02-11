МЭР СУХУМА УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ
Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении структуры администрации города Сухум».. Об этом сообщает сайт Сухумсити.ru
Структура администрации города Сухум:
Глава администрации города Сухум Заместитель главы администрации города Сухум
Заместитель главы администрации города Сухум
Заместитель главы администрации города Сухум
Управляющий делами администрации города Сухум
Помощник главы администрации города Сухум
Советник главы администрации города Сухум
Департаменты: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум;
Департамент по делам молодёжи и спорта администрации города Сухум;
Департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации города Сухум;
Департамент экономического развития администрации города Сухум.
Отделы: Правовой отдел администрации города Сухум; Бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Сухум; Отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум; Отдел землеустройства администрации города Сухум; Отдел опеки и попечительства администрации города Сухум; Отдел по организации мероприятий и рекламе администрации города Сухум; Общий отдел (канцелярия) администрации города Сухум; Отдел кадров администрации города Сухум; Отдел международных связей администрации города Сухум; Отдел информационного обеспечения администрации города Сухум; Отдел муниципального имущества и приватизации администрации города Сухум; Отдел организационно-хозяйственного обеспечения администрации города Сухум.
Муниципальные учреждения администрации города Сухум: Управление образования; Управление финансов; Контрольно-ревизионное управление; Управление культуры; Управление социального обеспечения; «Бюро технической инвентаризации»; Управление здравоохранения; Управление ветеринарии г. Сухум и Сухумского района; Санитарно-эпидемиологическая станция; «Горстройпроект»; «Горсервис»; Спортивно-оздоровительный комплекс «Акуа»;
Домоуправление № 1; Домоуправление № 2; Домоуправление № 3; Домоуправление № 4; Домоуправление № 5.
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