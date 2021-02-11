ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 2021 ГОДА

10 февраля в генпрокуратуре РА прошло расширенное заседание коллегии с участием президент Аслана Бжания, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, Председателя Верховного суда Мананы Делба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, председателя СГБ Роберта Киут.

С докладом об итогах работы Генпрокуратуры за 2020 год зачитал первый заместитель Генпрокурора РА Дамир Квициния. Генпрокурор Адгур Агрба обозначил приоритетные направления деятельности ведомства в 2021 году. По его словам, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, сделано немало. «Многие наши сотрудники болеют, что не может не сказываться на нашей работе. Но нам нельзя расслабляться. Я считаю приоритетным направлением нашей работы в 2021 году борьбу с коррупцией», - сказал Агрба и привел в качестве примера возбуждение уголовного дела в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя. «У прокуратуры, в соответствии с законом, очень широкий круг полномочий, которые мы должны использовать правильно и рационально. Помимо производства предварительного расследования, поддержания государственного обвинения в стадии судебного разбирательства, на прокуратуру возложены надзорные функции, которые нужно применять в полном объёме. Мы пока не можем гордиться своими результатами, но на то есть много причин. По многим уголовным делам в части избрания в отношении подозреваемых меры пресечения в виде ареста мы не добились нужных результатов, но это нас не останавливает, мы будем продолжать работать», - отметил Агрба. Он также обратился к представителям органов судебной власти: «Необходимо чтобы по уголовным делам принимались объективные, справедливые решения, только они могут свидетельствовать о неотвратимости наказания».

В 2020 году правоохранительными органами Республики Абхазия зарегистрировано 762 преступления, что на 29 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество зарегистрированных в 2019 году преступлений составило 733.

Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдалось в Гулрыпшском (на 30 больше, чем в 2019 г.) и Галском (на 32 больше, чем в 2019 г.) районах. На 39 сократилось число зарегистрированных преступлений в Гагрском районе (в 2020 году – 124 преступления, в 2019 г. – 173). Однако, по словам Квициния, это нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации в районе. Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – 288 или 38% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрываемость тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам составила 45,5%. Значительную долю от общего числа зарегистрированных преступлений продолжают составлять кражи и незаконный оборот наркотиков. За 2020 года зарегистрировано 164 кражи (22%), раскрыто 57. 221 преступление (29%) связано с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных наркотических растений. Из них раскрыто 186. 118 преступлений (15,5%) связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия, раскрыто 92. 51 преступление - это дорожно-транспортные происшествия. За отчетный период зарегистрировано 37 преступлений, относящихся к корыстно-насильственным (похищение граждан, разбой, грабежи), что на 9 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Убийства из корыстных побуждений не совершались.

Продолжает оставаться сложной ситуация с незаконным оборотом наркотиков и потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В 2020 г. зарегистрировано 221 преступление этой категории, что на 14 больше, чем в 2019 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотиков с целью сбыта возбуждено 12 дел. Выявлено несколько крупных партий наркотических веществ у лиц, занимающихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений.

В 2020 г. в Абхазии произошло 198 ДТП, в результате которых погибли 57 человек. По 51 ДТП возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2019 года имело место 197 ДТП, в результате которых погибли 56 человек.

За 2020 год возбуждено 610 уголовных дел. Из них: окончено производством 463 дела, направлено в суд 391, прекращено производством 72. За 2019 год возбуждено 618 дел (окончено производством 475, направлены в суд - 404, прекращено производством - 71.

Большая часть уголовных дел в 2020 году прекращена по нереабилитирующим основаниям, ввиду применения акта об амнистии, принятого Парламентом 30 сентября 2020 года

Из общего количества возбужденных в 2020 г. дел, на следователей прокуратуры приходится 95 против 119 за 2019 г. Окончено производством 96, из которых 78 направлены в суд, 18 дел прекращены производством.

Органами МВД в 2020 г. расследованы 515 уголовных дел, окончены производством - 367, направлены в суд - 313, прекращены - 54. За отчетный период отказано в возбуждении дел по 1242 материалам проверок, из которых по 44 материалам в отношении 44 лиц отказано по нереабилитирующим основаниям.

Следственной частью Следственного управления Генпрокуратуры за 2020 год окончено производством 15 уголовных дел, из которых 14 направлены в суд, прекращено одно дело по нереабилитирующим основаниям из-за применения акта об амнистии.

Замгенпрокурора РА Дамир Квициния в отчетном докладе говорил и о ходе следствия по делу об убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, произошедшем на Набережной махаджиров в Сухуме 22 ноября 2019 г..

«Следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование по факту умышленного убийства Шамба, Авидзба и Акиртава, совершенного вооруженной бандой в составе Эрика Чкадуа, Беслана Бганба, братьев Дато и Демура Ахалая и Аслана Блабба в центре города на Набережной махаджиров. Благодаря слаженной работе оперативными службами были задержаны двое из исполнителей данного преступления - Чкадуа и Бганба. Длительность расследования связана с особой сложностью, производством большого объема следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, в том числе на территории Российской Федерации. Дело находится на завершающей стадии расследования. После получения назначенных по делу экспертиз, материалы будут направлены в Верховный суд РА для рассмотрения по существу», - сообщил Квициния.

(По материалам https://apsnypress.info/ru)