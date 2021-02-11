В РОСАВИАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ.
Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Росавиации Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазии Кристина Озган встретилась с Руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Рабочая встреча была посвящена вопросу возобновления авиасообщения в аэропорту Бабушары (г. Сухум).
Подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением.
Кристина Озган сообщила о том, что Абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критерий выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.
Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие и отметил, что проводимое в рамках совместной Рабочей группы взаимодействие имеет конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.
Последнее от Super User
- ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 2021 ГОДА
- МЭР СУХУМА УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ
- В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
- НА 10 ФЕВРАЛЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ 297 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 64. В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ 3 ПАЦИЕНТА.
- АСЛАН БЖАНИЯ НАГРАДИЛ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА АБХАЗИИ И РОССИИ АЛЕКСАНДРА ТУМАСЯН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ