В РОСАВИАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ.

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Росавиации Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазии Кристина Озган встретилась с Руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Рабочая встреча была посвящена вопросу возобновления авиасообщения в аэропорту Бабушары (г. Сухум).

Подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением.

Кристина Озган сообщила о том, что Абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критерий выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.

Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие и отметил, что проводимое в рамках совместной Рабочей группы взаимодействие имеет конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.