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Абхазия Информ

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Новости Четверг, 11 февраля 2021 17:26
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МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства прошла встреча с директором Департамента животноводства Минсельхоза России Дмитрием Бутусовым. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров РА.

В рамках встречи российские коллеги передали абхазской стороне мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота.

Беслан Джопуа поблагодарил делегацию, отметив важность совершенствования работы по воспроизводству стада с помощью современных технологий.

«На любом этапе развития животноводства важно улучшение продуктивности скота. С помощью искусственного осеменения можно за короткий период массово повысить качество сельскохозяйственных животных путём использования лучшего генетического материала банка пород. Так мы сможем повысить потенциал стада», - сказал Беслан Джопуа.

Дмитрий Бутусов подчеркнул, что доставлено также оборудование и расходные материалы, необходимые для качественного оснащения пункта.

Для того чтобы процесс осеменения проходил грамотно и в соответствии с нормами абхазская сторона направит для переподготовки специалистов в Центр по воспроизводству сельхозживотных.

«Существуют определенные правила для организации пункта искусственного осеменения, так как он должен отвечать всем санитарным и зоотехническим требованиям. Учитывая кадровый потенциал группы воспроизводства и биологические особенности абхазских пород, с учётом специфики ваших задач мы подготовим для ваших специалистов индивидуальный курс обучения», - констатировал Дмитрий Бутусов.

Беслан Джопуа поблагодарил коллег за рабочий визит, пожелал абхазским животноводам удачи в новом направлении работы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 11 февраля 2021 17:44

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