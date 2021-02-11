В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ЖД СООБЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ
Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с заместителем Министра транспорта РФ Владимиром Токаревым. http://mineconom-ra.org/ru/news/1160/
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества в области развития транспортного комплекса, в том числе железнодорожного сообщения и расширения пропускной способности пограничного перехода по реке Псоу.
Данный вопрос был инициирован Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания на встрече с Президентов Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся в ноябре 2020 года в Сочи.
Как известно, пропускная способность действующего перехода на новом мосту, построенном в 2010 году, ограничена и не учитывает тенденцию к росту. Яркой иллюстрацией этого стал нынешний цитрусовый сезон. Российские коллеги предложили два варианта сценария. Абхазская сторона озвучила заинтересованность не просто в реконструкции моста, а в варианте, который позволит существенно увеличить возможности пограничного перехода по реке Псоу.
На данном этапе идёт разработка обоснования, по результатам которого будут приниматься решения о сроках и источниках финансирования. Следующими этапами реализации поставленных задач по расширению пропускной способности пограничного перехода будут разработка проектно-сметной документации и строительные работы.
Последнее от Super User
- 12 ФЕВРАЛЯ ИЗ-ЗА РАБОТ НА ВЛ ЧАСТЬ СУХУМА 4 ЧАСА БУДЕТ БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА - ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ
- ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ
- МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
- В РОСАВИАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ.