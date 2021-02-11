 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ЖД СООБЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ

Новости Четверг, 11 февраля 2021 17:38
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ЖД СООБЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с заместителем Министра транспорта РФ Владимиром Токаревым. http://mineconom-ra.org/ru/news/1160/

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества в области развития транспортного комплекса, в том числе железнодорожного сообщения и расширения пропускной способности пограничного перехода по реке Псоу.

Данный вопрос был инициирован Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания на встрече с Президентов Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся в ноябре 2020 года в Сочи.

Как известно, пропускная способность действующего перехода на новом мосту, построенном в 2010 году, ограничена и не учитывает тенденцию к росту. Яркой иллюстрацией этого стал нынешний цитрусовый сезон. Российские коллеги предложили два варианта сценария. Абхазская сторона озвучила заинтересованность не просто в реконструкции моста, а в варианте, который позволит существенно увеличить возможности пограничного перехода по реке Псоу.

На данном этапе идёт разработка обоснования, по результатам которого будут приниматься решения о сроках и источниках финансирования. Следующими этапами реализации поставленных задач по расширению пропускной способности пограничного перехода будут разработка проектно-сметной документации и строительные работы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 11 февраля 2021 17:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.