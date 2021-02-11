ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. В связи с размещением в интернет-ресурсах информации о попытке задержания главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» А. Гургулия следственными органами с участием специального подразделения Министерства внутренних дел РА, Генеральная прокуратура Республики Абхазия выступила с заявлением.

В нем в частности говорится: «10 февраля 2021 года в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» процессуальные мероприятия по задержанию главного врача больницы Гургулия А.А. не производились. Специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы. Перед началом проведения обыска в кабинете заместителя главного врача Воуба Г.В последний воспрепятствовал его производству, и в последующем родственники Воуба Г.В. . и медицинский персонал больницы также пытались учинить препятствия работе следственных органов. Благодаря слаженной работе следователей следственного управления Генеральной прокуратуры РА с сотрудниками Министерства внутренних дел РА, запланированные следственные действия были проведены.

Распространяемая информация, по мнению прокуратуры Абхазии, направлена на дискредитацию работы органов предварительного расследования.

Информация Пресс-службы Генеральной прокуратуры РА