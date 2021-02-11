 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ

Новости Четверг, 11 февраля 2021 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. В связи с размещением в интернет-ресурсах информации о попытке задержания главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» А. Гургулия следственными органами с участием специального подразделения Министерства внутренних дел РА, Генеральная прокуратура Республики Абхазия выступила с заявлением.

В нем в частности говорится: «10 февраля 2021 года в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» процессуальные мероприятия по задержанию главного врача больницы Гургулия А.А. не производились. Специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы. Перед началом проведения обыска в кабинете заместителя главного врача Воуба Г.В последний воспрепятствовал его производству, и в последующем родственники Воуба Г.В. . и медицинский персонал больницы также пытались учинить препятствия работе следственных органов. Благодаря слаженной работе следователей следственного управления Генеральной прокуратуры РА с сотрудниками Министерства внутренних дел РА, запланированные следственные действия были проведены.

Распространяемая информация, по мнению прокуратуры Абхазии, направлена на дискредитацию работы органов предварительного расследования.

Информация Пресс-службы Генеральной прокуратуры РА

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ЖД СООБЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА - ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.