ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ
Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. В связи с размещением в интернет-ресурсах информации о попытке задержания главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» А. Гургулия следственными органами с участием специального подразделения Министерства внутренних дел РА, Генеральная прокуратура Республики Абхазия выступила с заявлением.
В нем в частности говорится: «10 февраля 2021 года в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» процессуальные мероприятия по задержанию главного врача больницы Гургулия А.А. не производились. Специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы. Перед началом проведения обыска в кабинете заместителя главного врача Воуба Г.В последний воспрепятствовал его производству, и в последующем родственники Воуба Г.В. . и медицинский персонал больницы также пытались учинить препятствия работе следственных органов. Благодаря слаженной работе следователей следственного управления Генеральной прокуратуры РА с сотрудниками Министерства внутренних дел РА, запланированные следственные действия были проведены.
Распространяемая информация, по мнению прокуратуры Абхазии, направлена на дискредитацию работы органов предварительного расследования.
Информация Пресс-службы Генеральной прокуратуры РА
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