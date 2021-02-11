12 ФЕВРАЛЯ ИЗ-ЗА РАБОТ НА ВЛ ЧАСТЬ СУХУМА 4 ЧАСА БУДЕТ БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Четверг, 11 февраля 2021 18:43
Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. РУП Черноморэнерго сообщает, что 12февраля с 12.00 до 16.00, в связи работами по ошиновке системы шин и ячейки ВЛ-110 "Гумиста", будут отключены ВЛ-110 кВ Багмаран-1 и ВЛ-110 кВ Багмаран-2, также будут отключены ПС Сухум-1 и ПС Сухум-2.
Последнее от Super User
- 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА - ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ
- ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. ГУРГУЛИЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ
- В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ЖД СООБЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ
- МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
- В РОСАВИАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ.