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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ РФ ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЗАММИНИСТРА ЮСТИЦИИ РФ МИХАИЛОМ ГАЛЬПЕРИНЫМ.

Новости Четверг, 11 февраля 2021 20:06
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ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ РФ ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЗАММИНИСТРА ЮСТИЦИИ РФ МИХАИЛОМ ГАЛЬПЕРИНЫМ.

Сухум. 11 февраля 2021.Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове в город Москва, в министерстве юстиции Российской Федерации состоялась встреча с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, заместителем Министра юстиции Российской Федерации Михаилом Гальпериным.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов. Особое внимание было уделено решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 января текущего года, по иску «Грузия против России (II).

В ходе беседы, была выражена обоюдная заинтересованность в совместной работе абхазских и российских специалистов по подготовке материалов, направленных на отстаивание интересов Республики Абхазия в ЕСПЧ. Высказан целый ряд предложений по активизации работы в данном направлении.

В завершении встречи, было озвучено консолидированное мнение о необходимости активизации, придания нового импульса и качественного усиления межведомственного сотрудничества по линии министерств юстиции Абхазии и России.

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