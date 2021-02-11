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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 11 февраля 2021 20:38
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 11 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 55 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 человек, у 69 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице 10 февраля скончались 2 пациента, мужчина 1939 г.р. и женщина 1959 г.р. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в российском военном госпитале в Сухуме - 25 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11988 человек. 189 летальных случаев. Выздоровели 11307 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 148 раз Последнее изменение Четверг, 11 февраля 2021 21:27

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