СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 13 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 238 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице скончалась пациентка 1971 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 21, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12059 человек. 192 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражен