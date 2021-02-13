ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ С ИНСПЕКЦИЕЙ ПС «СУХУМ-1»

Глава государства в сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба осмотрел закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также Оперативный пульт управления.

Специалисты доложили Президенту о проводимых работах. В конце ноября 2020 года здесь произошло чрезвычайное происшествие. В результате пожара сгорела вся подстанция - выгорело 16 отходящих фидеров, 2 секционных и 4 вводные ячейки. Данный объект в настоящее время реконструируется в рамках Инвестиционной программы. Глава государства детально интересовался, как проходят эти работы.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа сообщил президенту о том, что на данный момент объект в строю и находится на завершающей стадии капитального ремонта.

ПС «Сухум-1» - самая крупная подстанция, которая питает основную часть города Сухум. Здесь заменено все технологические технологическое оборудование стоимостью 190 млн.р.

Президент Аслан Бжания выразил удовлетворение ходом восстановительных работ, при этом рекомендовал реализовать все работы в срок.

«Ситуация сложная. Но мы должны решить эту проблему, даже если придётся работать без выходных»,- сказал Президент.

Пресс-служба Президента РА.