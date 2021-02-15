РОССИЙСКИЕ И АБХАЗСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ «СТАНЬ ДОНОРОМ!»

Сухум. 15 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы южного военного округа, проходящие службу в Абхазии, совместно с коллегами из министерства обороны республики участвуют в благотворительной акции «Стань донором!», приуроченной ко дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами отечества. Об этом сообщает redstar.ru/

Военнослужащие на безвозмездно сдадут по 400 миллилитров крови. после проверки в лаборатории она будет передана в медицинские учреждения Абхазии. Забор крови у военнослужащих осуществляют квалифицированные медики на базе центрального банка крови Республиканской больницы сухума.

Военнослужащие российской военной базы ЮВО ежегодно принимают активное участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории республики Абхазия.