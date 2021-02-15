ТПП РА ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕМЕСЛЕННИКОВ АБХАЗИИ И СОЗДАЕТ БАЗУ ДАННЫХ МАСТЕРОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Сухум. 15 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата приглашает всех мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества и handmade войти в реестр представителей народного ремесла, формируемый Торгово-промышленной палатой РА.

Целью данного проекта является создание единой базы ремесленников по всей республике с последующей их поддержкой и возможным участием в мероприятиях под эгидой ТПП, проводимых как внутри Абхазии, так и на международных площадках.

Мы приветствуем креативные идеи и всегда готовы поддержать талантливых и умелых мастеров народного творчества.

Просим Вас обращаться в ТПП для заполнения анкеты по адресу: г.Сухум, ул. Конфедератов 37, 3 этаж. Тел. +7 840 226-03-94 или отправить письмо на эл. адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.