ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И РАБОТА В ДЕТСКИХ САДАХ.

Сухум. 15 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. С 15 февраля в Абхазии начинается возобновление учебного процесса в начальной школе и в дошкольных учреждениях. В Сухуме школы с большим количеством учеников будут работать по определённому графику. Часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая - с четверга по субботу.

13 февраля 2021г. Минздрав Абхазии утвердил санитарно-эпидемиологические требования для предприятий общепита, учреждений культуры, образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. (Апсныпресс)

Требования утверждены, в соответствии с пунктом 6 Распоряжения президента от 12 января "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19".

Требования обозначены для осуществления деятельности учреждений культуры, для предприятий общественного питания, к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

С 15 февраля в Абхазии начинают работу не только дошкольные организации и общеобразовательные организации начального образования, но возобновляют деятельность театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы. Кафе, бары, столовые и рестораны могут принимать посетителей на открытых террасах и верандах.

Все это позволено с учетом всех санитарных норм и требований.