АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

В заседании участвовали председатель комиссии, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации Президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, первый заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Илья Гуния, судья Верховного суда Ада Касландзия, декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр, председатель Национального банка Беслан Барателия, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба.

В ходе заседания были рассмотрены предложения, представленные членами рабочей группы по реформированию правоохранительных органов.

Президент поручил усилить взаимодействие в части подготовки предложений по изменению действующих нормативно-правовых актов в целях усовершенствования работы правоохранительной и судебной систем.

Президент Аслан Бжания сказал:

«Мне, как Главе государства, представляется, что эта проблема – серьезная. Мы должны к этой проблеме что-то противопоставить. Существующие практика противодействия этой проблеме никого не устраивает. Поэтому, нам необходимо принять организационные, правовые, финансовые. идеологические и иные другие меры. Задача рабочей группы состоит в том, чтобы эти меры выработать с учётом отрицательного, в том числе опыта, который мы накопили. Нежелательно, чтобы в нашем Уголовном кодексе были статьи, которые не работают. Тем более, если по этим статьям или по признакам этой статьи в стране совершаются преступления. Зачем нам ещё одна халтура в виде неработающий статьи? В связи с этим необходимо, я обращаюсь к нашему научному сообществу, я прошу вас оказать содействие: Давайте новую редакцию этих статей, этих и других статей. Пожалуйста, пусть это для кого-то будет казаться радикальным пересмотром, самое главное, чтобы статьи работали, чтобы мы могли сделать так, чтобы преступников привлечь к ответственности. Задача состоит в том, чтобы облегчить работу правоохранительных органов и судебного сообщества. Так будьте добры, облегчите, вносите предложения, чтобы в окончательной редакции все это было принято. Все эти статьи в случае необходимости должны быть профинансированы. У нас уже должны быть готовые рецепты для решения этой проблемы».