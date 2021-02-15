В ЦВЗ ОТКРЫТА ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 15 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. В Центральном Выставочном Зале Союза художников Абхазии открылась экспозиция конкурсных работ на лучший проект памятника Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где представлены три конкурсные работы.

Все желающие смогут ознакомиться с конкурсными работами, они будут размещены на сайте Министерства культуры. Каждый может проголосовать только за один проект.

«Все три проекта представлены под шифрами, дивизионными номерами. Члены комиссии не будут знать автора. Сделано это для того, чтобы не было привязки к авторству, и каждый из членов комиссии голосовал именно за работу», – отметила секретарь Государственной комиссии по монументальному искусству Ирма Цвейба.

Экспозиция конкурсных работ в Центральном Выставочном Зале будет открыта до 21 февраля. Посетить выставку могут все желающие с соблюдением всех норм безопасности.