АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДМИТРИЯ МЕДОЕВА

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Южной Осетии, Президент Абхазии в частности сказал: «Те отношения между нашими государствами, которые зародились много десятилетий назад, без всякого сомнения, будут нами продолжены, они будут развиваться. Потому что в этом состоит видение и стремление наших народов. Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит в братской Республике Южная Осетия, сопереживаем, и мы очень гордимся и счастливы, когда слышим хорошие новости из Южной Осетии».

Министр иностранных дел Южной Осетии поблагодарил Президента Абхазии за прием и передал приглашение Президента Анатолия Бибилова посетить Республику Южная Осетия в любое удобное время.

Президент Абхазии с благодарностью принял приглашение и заявил, что непременно посетит с визитом братскую Республику Южная Осетия. Аслан Бжания в свою очередь отметил, что направит также своему югоосетинскому коллеге Анатолию Бибилову официальное приглашение посетить Абхазию с официальным визитом.