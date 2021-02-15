СОТРУДНИКИ МЧС ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Речь в частности идет о средних школах номер один, два, четыре и пять города Ткуарчал. Дезинфекции также подвергнуты два детских сада, расположенных в городе. Аналогичные мероприятия планируется провести и в сельских средних учебных заведениях по всему Ткуарчалскому району. Об этом сообщает сайт МЧС РА.