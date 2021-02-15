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Абхазия Информ

МЧС:ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ПОТУШЕНЫ

Новости Понедельник, 15 февраля 2021 19:53
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МЧС:ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ПОТУШЕНЫ

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. Накануне вторжения холодного фронта и дождей сотрудники ПСЧ по охране Очамчырского района, в течении всего дня ликвидировали природные пожары в селах Мыку, Лашкиндар и Ачгуара.

Общая площадь возгорания составила около 60 гектаров. Огонь угрожал жилым домам и приусадебным участкам. В тушении пожара были задействован личный состав в количестве 20 человек. Из-за труднодоступности очагов возгорания большую часть пожаров приходилось тушить вручную. Все пожары полностью ликвидированы. Об этом сообщает сайт МЧС РА.

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