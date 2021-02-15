МЧС:ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ПОТУШЕНЫ

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. Накануне вторжения холодного фронта и дождей сотрудники ПСЧ по охране Очамчырского района, в течении всего дня ликвидировали природные пожары в селах Мыку, Лашкиндар и Ачгуара.

Общая площадь возгорания составила около 60 гектаров. Огонь угрожал жилым домам и приусадебным участкам. В тушении пожара были задействован личный состав в количестве 20 человек. Из-за труднодоступности очагов возгорания большую часть пожаров приходилось тушить вручную. Все пожары полностью ликвидированы. Об этом сообщает сайт МЧС РА.