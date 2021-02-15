ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в поселке Гячрипш Гагрского района в ходе реализации оперативной информации, в результате таможенного досмотра салона и багажного отделения были обнаружены икра красная лососевая в количестве 25 кг и соляно-сушенная рыба в количестве 6 кг на общую стоимость 116 300 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия. Об этом сообщает сustomsra.com

При реализации оперативной информации на территории Центрального рынка города Гал в двух торговых объектах была обнаружена и изъята партия минеральной газированной воды в количестве 57 и 148 бутылок произведенной в Республике Грузия с маркировкой на грузинском языке, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства Абхазии.

На территории Центрального рынка города Сухум были проведены оперативно-профилактические мероприятия. В результате проведенных мероприятий на территории торговом объекте были обнаружены предметы одежды и обувь на общую стоимость 200 500 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства Абхазии.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.