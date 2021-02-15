В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОНЧАЛСЯ ПАЦИЕНТ 76 ЛЕТ. ЗА СУТКИ С ДИАГНОЗОМ COVID-19 ВЫЯВЛЕНО 47 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 230 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 47 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 человек, у 59 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 23, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.

В Сухумской инфекционной больнице 15 февраля скончался пациент 76 лет. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12106 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.