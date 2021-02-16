ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 16 февраля 2021. Абхазия-Информ. Разрабатываемую оперативную информацию успешно реализовали сотрудники УУР МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району, в результате чего в ходе розыскных мероприятий 13 февраля текущего года задержан и водворен в ИВС ранее разыскиваемый по обвинению в совершении побега из-под стражи Барциц Дмитрий Гурамович 1984г.р., жит. с. Лыхны Гудаутского района.

Дмитрий Барциц обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 315 УК РА – побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание. На момент совершения побега последний отбывал наказание в СИЗО МВД за совершение особо тяжкого преступления, имевшего место 10 июля 2011 года в кафе «Камелия» в г. Гагра, когда последний, будучи посетителем данного заведения, в результате возникшей ссоры нанес ножевые ранения работнику кафе и с места преступления скрылся. Потерпевший от полученных ран скончался. Впоследствии, в ноябре 2011 года, Дмитрий Барциц был задержан и 28 мая 2012 года осужден Верховным судом РА по ч. 1 ст. 99 УК РА (убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) к 8-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отбывая установленное наказание, 4 сентября 2013 года осужденный был этапирован в госпиталь министерства обороны РА в поселке Агудзера для оказания медицинской помощи, откуда 12 числа того же месяца примерно в 5 утра совершил побег из-под стражи. По данному факту прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело. 17 сентября 2013 вынесено постановление о привлечении Дмитрия Барциц в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 315 УК РА, в тот же день последний был объявлен в розыск и скрывался до настоящего времени от следствия и суда.