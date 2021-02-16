Сухум. 16 февраля 2021г. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии предупреждает о существенном ухудшении погоды. С 16 по 21 февраля на территории республики ожидается сильный дождь, переходящий в дождь со снегом, снег. Суточная температура воздуха по прогнозам опустится до двух – пяти градусов мороза. На дорогах видимость – ограниченная, возможен туман, гололед. Спасатели призывают владельцев личного автотранспорта быть максимально внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим, без крайней необходимости воздержаться от длительных поездок.