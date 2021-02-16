КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ

Сухум. 16 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в городе Сухум были проведены оперативно-профилактические мероприятия.

В результате проведённых мероприятий на территории торгового объекта была обнаружена не оклеенная акцизными марками Республики Абхазия табачная продукция в количестве 1340 штук.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по последовательности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.