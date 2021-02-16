АСЛАН БЖАНИЯ: МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ШЕФСТВО НАД ШКОЛАМИ НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

На совещании обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют и эпидемиологическая обстановка в стране.

Сухум. 16 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с членами правительства, главами Администраций городов и районов, представителями РУП «Черноморэнерго», Генеральной прокуратуры и МВД.

Аслан Бжания отметил, что согласно информации, которую он получает, опять наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии.

По словам главы государства, не весь объем потребления электроэнергии объясняется наступлением холодов. "С учетом перетока электроэнергии с РФ, в этом месяце суточный объем потребления электроэнергии не должен превышать 8,3 млн кВт", - сказал он.

Президент еще раз предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения поручений.

«Никто не имеет права расслабляться. Мы обязаны выправить ситуацию», - предупредил он.

Аслан Бжания заявил, что не намерен впредь проводить такие большие совещания по этой теме.

«Я буду принимать решения на основании полученной информации об объемах потребления электроэнергии», - подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия представил данные об эпидемиологической ситуации. По его словам, благодаря принятым ограничительным мерам, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Президент обратил особое внимание на то, что положительная динамика не должна стать поводом для расслабления.

«Более того, в связи с возобновлением учебного процесса важно более ответственно относиться к соблюдению санитарных норм», - сказал он.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба доложил главе государства, что он со своими коллегами - членами правительства мониторил процесс подготовки образовательных учреждений к открытию.

«Надо отметить, что уровень подготовки дошкольных учреждений и школ к возобновлению достаточно высокий», - сказал Делба.

Аслан Бжания поручил членам правительства, руководителям госкомпаний и других служб взять шефство над школами на период пандемии и в течение двух суток представить список, какой чиновник к какой школе прикреплен.

«Это не значит, что вы должны помогать материально. Нет. Речь идет о контроле за соблюдением санитарных норм. В таком режиме надо будет поработать несколько месяцев. Как только проблема с пандемией будет решена, мы эту работу можем свернуть», - сказал он.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.