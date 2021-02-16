ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПЕРЕДАЛИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ТРИ ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ.

«Пациентам инфекционной больницы, которых лечат от коронавирусной инфекцией, нужно много питьевой воды. Врачи считают, что в сутки больные должны пить до трех литров воды. А поскольку эпидемиологическая ситуация до сих пор остается напряженной, депутаты стараются помогать врачам и их пациентам.

Питьевой режим нужно соблюдать и медикам больницы, которые много часов ежедневно работают, не снимая плотные защитные костюмы

Это не первая подобная акция депутатов, которые намерены и в дальнейшем делать всё возможное, чтобы побыстрее остановить распространение коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни"».

Сообщение пресс-службы СГС.