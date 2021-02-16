КРИСТИНА ОЗГАН: МИНЭКОНОМИКИ ВЗЯЛО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО КРЕДИТАМ
Сухум. 16 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики РАб состоялась очередная встреча с представителями организаций, получивших финансовые средства в рамках программы льготного кредитования в целях развития реального сектора экономики Республики Абхазия в период 2015-2019 гг.
В настоящее время не функционирует ни один проект, профинансированный за счет средств российских банков. По многим договорам сроки возврата истекают в 2021-2022гг, все под угрозой срыва. Банки, финансировавшие эти проекты готовятся к судебным процессам. Консолидированная сумма задолженности по кредитам на 1 января 2021 года составляет 1,1 млрд рублей, размер задолженности по процентам - 186 млн руб.
Благодаря переговорам, прошедшим на прошлой неделе в Минэкономразвития в Москве, удалось добиться новых договоренностей. Абхазская сторона должна провести мероприятия по организационно-правовым вопросам, связанным с обеспечительными мерами. Заемщикам необходимо представить актуализированные финансовые модели, контракты с контрагентами и прогнозируемые финансовые результаты для обеспечения погашения сформировавшейся задолженности.
Следующим этапом должны быть сформулированы предложения по реструктуризации.
«Министерство экономики Абхазии взяло на себя обязательства. Если мы поддерживаем проект, значит заемщики работают с соблюдением всех условий, которые мы обозначили. Если условия не выдерживаются, то заемщик берет все обязательства на себя и несет ответственность за принимаемые решения самостоятельно. Нам необходимо выйти из этой тупиковой ситуации, чтобы получить развитие такого крупного проекта, в котором страна очень заинтересована», сказала в завершении встречи Озган.
Об этом сообщает сайт Миниэкономики РА.
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