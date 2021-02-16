В СУХУМЕ ПАРКУ У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ХАТХУА (ТРАПЕЦИЯ) ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДЗИДЗАРИЯ

С обращением присвоить парку на горе Хатхуа имя Георгия Дзидзария в Администрацию города Сухума обратился президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

Ранее, 13 ноября 2020 года, депутаты Сухумского городского собрания единогласно проголосовали за присвоение парку, расположенному в границах пр. Аиааира - ул. Ардзинба, улиц Воронова-Дбар имени Тараса Шамба. Тогда некоторые вспомнили, что в 2014 году этому парку было присвоено имя Георгия Дзидзария. Как выяснилось позже, депутаты собрания в 2014 году приняли решение об этом, но документально оно не было оформлено.

«По непонятным причинам решение собрания Администрация не выполнила и не внесла название в реестр парков. Нам нужно отменить то старое решение и присвоить имя Дзидзария парку у горы Хатхуа», – сказал председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Маршания.

Он отметил, что нынешнее решение было согласовано с родственниками Георгия Дзидзария. Парк расположен у дома, в котором проживал выдающийся абхазский ученый и политический деятель Георгий Дзидзария.

Георгий Алексеевич Дзидзария (1914-1989) родился в с. Лыхны Гудаутского участка. После окончания Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ) в 1939 г. возвратился в Абхазию, где и посвятил себя научно-педагогической работе. В 1953-57гг. – заместитель директора по научной работе, а с 1966 г. по 1988 г. – директор Абхазского научно-исследовательском института (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии). С 1939 г. совмещает научно-исследовательскую работу с преподаванием истории в Сухумском пединституте, с 1957 г. по 1966 г. – ректор этого вуза, а в дальнейшем, по совместительству, - профессор кафедры истории СССР. После создания Абхазского государственного университета, в 1979-1988 гг., читает в АГУ курс истории Абхазии ХIХ – начала ХХ вв., возглавляет филиал кафедры истории, археологии и этнографии этого вуза, организованной при Абхазском институте. В 1946 г. Г.А. Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 г. – докторскую диссертацию, в 1960 г. был утвержден в ученом звании профессора, в 1974 г. был избран членом-корреспондентом АН ГССР. Стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковедческой базы. В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр и т.д. С 1975 г. и до конца жизни Г.А. Дзидзария был Председателем Верховного Совета Республики Абхазия. Большие заслуги Г.А. Дзидзария перед народом и государством были отмечены наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов и другими.

Об этом сообщает сайт столицы