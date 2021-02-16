ОЗГАН: БОЛЕЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГОВ НАКОПИЛОСЬ ЗА ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ С 2019 ПО НАЧАЛО 2020 ГОДА

Сухум. 16 февраля 2021. Абхазия-Информ . У Абхазии есть долги перед Россией за переток электроэнергии. Только за период с февраля по апрель 2020 года долг составил 619 млн рублей, сообщает «Апсныпресс», цитируя вице-премьера, министра экономики Кристину Озган.

Вице-премьер напомнила, что переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется фактически с 2016 года в осенне-зимний период. Ежегодно объемы перетока разные. До начала перетока с 11 декабря 2020 года за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объёме 619 млн рублей, плюс 190 млн рублей за 2019 год. Такие данные Кристина Озган озвучила на брифинге в Минэкономики, посвященном итогам рабочей поездки в Москву.

«На текущий момент 190 миллионов рублей за переток 2019 года компенсировано в рамках Инвестпрограммы. Параллельно из остатка задолженности в 619 млн рублей определен источник финансирования в объеме 162 млн рублей в рамках решения сопредседателей российско-абхазской межправительственной комиссии и этот долг будет погашен уже в этом году. Остаток долга пока без источников финансирования, соответственно и текущий переток тоже», - проинформировала Озган.

По её словам, президент Аслан Бжания обратился к руководству России с просьбой рассмотреть вопрос погашения данной задолженности.

«О решениях, которые будут приниматься по остаткам задолженности, мы будем информировать дополнительно. Работа в этом направлении ведется и мы контролируем ситуацию», - сообщила министр.

Кристина Озган также затронула тему тарифов на электроэнергию. Действующие тарифы на электроэнергию, по ее словам, не отвечают требованиям, которые должны применяться в отношении этой стратегической отрасли.

«У нас фактически отсутствует тарифная политика в сфере энергетики, как и во многих других отраслях. Все, что касается тарифов, у нас всегда упирается в социальную составляющую. На фоне заработной платы и пенсий, которые мы выплачиваем, говорить об актуальной тарифной политике сложно. Но, не двигаться, стоять на месте и ждать, что кто-то решит за нас наши проблемы не верно», - подчеркнула Озган.

Она напомнила о том, что тарифы на электроэнергию, действующие в республике, не менялись с 2011 года.

«Они были утверждены 10 лет назад. Понятно, что себестоимость электроэнергии в разы отличается от действующих тарифов. В такой ситуации требовать от энергетиков адекватной работы, подачи бесперебойной энергии в нужном количестве не совсем обоснованно», - заметила вице-премьер.

Кристина Озган поделилась планами по изменению тарифов на электроэнергию.

«Мы будем инициировать изменение тарифов. Этот вопрос будет обсуждаться и в правительстве, и с депутатами парламента, чтобы выйти на некий среднесрочный план действий. Нам надо добиться хотя бы того, чтобы мы могли оплачивать себестоимость киловатта», - сказала Озган.

Вице-премьер, министр экономики обратила внимание еще на одну серьезную проблему, а именно - неуплату за электроэнергию.

«Даже при столь низких тарифах на электроэнергию, уровень неплатежей очень высокий. Понятно, что уровень администрирования низкий, поэтому РУП «Черноморэнерго» предстоит провести очень большую работу», - подчеркнула Кристина Озган.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.