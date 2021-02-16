СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 16 февраля 2021г.Абхазия-информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 308 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 23, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12145 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11775 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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